Şevval Şahin bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Her paylaşımı ve her açıklaması gündem yaratan Şevval Şahin son olarak "Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. Şevval Şahin şimdi de bikinli pozlarıyla gündeme geldi. Yaz sezonunu açan ünlü model cesur pozlarını peş peşe yayınladı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin yaz sezonunu açtı ve tatil fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Şahin'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Kıskandım', 'Güzelim', 'Seni özledim' gibi yorumlar yapıldı.

Genç model, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.





