Şevval Şahin mayosunun fermuarını göbeğine kadar indirdi! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

2018'de Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin açıklamaları ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

"Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla gündem olan model, geçtiğimiz gün ise "Burun deliklerimde eşitsizlik vardı. Sosyal medyadan sürekli 'Git burnunu yaptır' baskısı gördüm. Bu eşitsizlik beni de rahatsız edince gidip ameliyat oldum" demişti.

Model Şevval Şahin şimdi de tatil pozlarıyla gündem oldu.



Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Miss Turkey güzeli mayosunun fermuarını göbeğine kadar indirip göğüslerini sergiledi.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran modele beğeni yağdı.

