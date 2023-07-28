Şevval Şam'dan dikkat çeken sözler: Belden aşağı vurulan dönemler...

Şevval Sam, 'Aşkı Bulacaksın' adlı konserinde Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıkacak. Sam, konseri öncesinde Habertürk HT Stüdyo'da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Yasak Elma ile son olarak ekrana gelen Şevval Sam konserlerine de tam gaz devam ediyor.

Hem sahne performansları hem de cesur seçimleriyle yıllara meydan okuyan güzel isim açıklamasıyla gündeme geldi.

Şevval Sam kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili; "Bu işin eğitimini almadığım için eskiden bir sürü insanın yaptığım işe saygı duymadığı, bayağı belden aşağı vurduğu dönemler oldu. Onları çok umursamadım. Eleştiriyle beli bükülen, iltifatla başı dönen biri değilim" dedi.

"Onların hepsinden daha fazla çalışmış da olabilirim" diyen Şevval Sam "O yüzden yaş ilerledikçe, hayatı anladıkça oyunculuğu yorumlamam bir insanı anlatmam, bir hikâye anlatmam daha doğru kanallar üzerinden olmaya başladı. O yüzden oyunculuğu yeni öğrendiğimi söylüyorum" yorumunda bulundu.

