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Sex Education kadrosuna üç oyuncu birden kattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in sevilen yapımı Sex Education’a üç yeni oyuncu katıldı.

Sex Education kadrosuna üç oyuncu birden kattı

Netflix serisi Sex Education’un üçüncü sezonuna üç yeni oyuncu katıldı. Yeni sezona katılan isimler şu şekilde; Jason Isaacs, Jemima Kirke ve Dua Saleh. Koronavirüs pandemisi yüzünden peş peşe ertelenen yapımlar kervanına katılmayan Sex Education 3. sezonu 2021 yılında karşımıza çıkacak.

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Sex Education’ın güçlü oyuncu kadrosunda Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Alistair Petrie, Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali ve George Robinson rol alıyor.

Netflix komedisi, annesi bir seks terapisti olmasına rağmen seks konusuna gelince çok garip olan, içine kapanık Otis adındaki bir gencin hayatını konu alıyor. İkinci sezonda Otis, cinselliği hakkında daha çok şey keşfetmişti. Sex Education'ın üçüncü sezonu için prömiyer tarihi net olarak açıklanmadı ama yeni katılan oyuncuların isimleri sosyal medya hesabı aracılığıyla duyuruldu.


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