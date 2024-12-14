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  4. Evli erkeklerle ilişki yaşadığını söyledi! Aldatan erkeğin en büyük özelliğini açıkladı: Meğerse böyle kendisini ele veriyormuş

Evli erkeklerle ilişki yaşadığını söyledi! Aldatan erkeğin en büyük özelliğini açıkladı: Meğerse böyle kendisini ele veriyormuş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 13:23
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Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Micki Daniels, bir süredir evli erkeklerle ilişki yaşadığını itiraf edince gündem yarattı. Erkeklerin klasik davranışlarından partnerini aldattığına dair anlamlar çıkartılabileceğini söyleyen Daniels, kadınlara seslenerek 'Telefonlara dikkat edin' dedi.

Evli erkeklerle ilişki yaşadığını söyledi! Aldatan erkeğin en büyük özelliğini açıkladı: Meğerse böyle kendisini ele veriyormuş

Sosyal medyada takipçi sayısını her geçen gün arttıran Micki Daniels özel hayatına dair itiraflarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde evli erkeklerle ilişki yaşadığını itiraf eden Daniels, kadınlara bir erkeğin sizi aldatıp aldatmadığını anlamanın bazı işaretleri olduğundan bahsetti.

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Erkeklerin telefon kullanım şekillerinin pek çok şeyi ele verdiğini söyleyen Daniels, "Eğer telefonunuzu sizden saklamaya çalışıyorsa, önünüzde aramalara cevap vermekten kaçınıyorsa ve onun telefonunu kullanmak istediğinizde sinirleniyorsa bir şeyler saklıyor demektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
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