Seyahatlerinin en büyük sırrını paylaştı! “Uçakta en kötü koltuğu seçmelisiniz”

Uçak yolculukları seyahatlerin aslında en önemli parçalarından birini oluşturur. Bu nedenle ‘Escape’ haber sitesi için yazan bir seyahat editörü yolculuklar sırasında uçuşun en rahat koltuğunun sırrını açıkladı.

YERİ ARTIK ARKA SIRALAR OLDU

Bir uçuşu sırasında arkasındaki kişilerin sürekli olarak kendisini rahatsız etmesinin sonrasında Burfitt, “O anda bundan sonra uzun bir uçuşta oturacağım tek yerin arka sıra olacağına karar verdim. Bir sonraki uçuşumda, kabinin arka sırasında yer ayırttım ve daha da iyisi, koltuğum pencerenin hemen yanındaydı.O köşeye yerleşirken, gerçek havayolu aşkının ne olduğunu keşfettim. Uçaktaki en iyi koltuğu az önce bulmuştum." dedi.