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Seyhan Soylu canlı yayında ayaklanıp havlamaya başladı

08.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programında söylediği sözler için Ece Erken tarafından hakkında suç duyurusunda bulunan Seyhan Soylu, yayınlanan son bölümde hırlayarak "Ben geceleri çok az uyuyorum. Bununla ilgili bir test yaptırdım. Vampir çıktım. Ne demek istediğimi de anladınız. Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Beni susturmak istiyorsanız. pirana gibiyim, canavar gibiyim." diyerek canlı yayında havlamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde eşini bir silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken, evliliğine dair yorumlarda bulunan Seyhan Soylu'ya dava açmıştı. Beyaz TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında hakkındaki suç duyurusuna dair konuşan Soylu; Ece Erken'e yayın sırasında hırladı ve "Beni susturamazsınız" dedi.

Seyhan Soylu'dan Ece Erken yorumu! &quot;Umarım en yakın zamanda mirasını alır ve...&quot;Seyhan Soylu'dan Ece Erken yorumu! "Umarım en yakın zamanda mirasını alır ve..."

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN ARKASINDAYIM"

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası, Seyhan Soylu elinde Ece Erken'in kocası Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ses kayıtları olduğunu açıkladı. Bu iddia sonrası Ece Erken harekete geçti. Al Sana Haber'de yeni açıklamalar yapan Seyhan Soylu, konu ile susmayacağını dile getirerek, "Ben geceleri çok az uyuyorum. Bununla ilgili bir test yaptırdım. Vampir çıktım. Ne demek istediğimi de anladınız. Pirana gibiyim valla. Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Beni susturmak istiyorsanız. pirana gibiyim, canavar gibiyim." diyerek canlı yayında hırlayarak, havlamaya başladı.


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