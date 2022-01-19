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Seyhan Soylu'dan Cübbeli yorumu! "Jet Ski de kullanıyor! Evli olmasa..."

19.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash Tv’de yayınlanan ‘Al Sana Haber’in programıyla ekrana gelen Seyhan Soylu, Cübbeli Ahmet açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. Soylu, "Cübbeli Ahmet Hoca sağlıklı, imanlı, zeki bir adam. Cübbeli jet ski de kullanabiliyor. Hoca evli, çoluğu çocuğu olmasa adama talip olurdum” sözleriye sosyal medyaya damga vurdu.

Flash Tv’de ekranlara gelen ‘Al Sana Haber' tartışma yaratan konularla gündem olmaya devam ediyor. Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı bir şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem' e..." sözlerinin tartışıldığı bölümde Seyhan Soylu, Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"EVLİ OLMASA TALİP OLURDUM…"

Ahmet Mahmut Ünlü’nün Sezen Aksu’ya yönelik paylaşımlarına dair Seyhan Soylu; “Cübbeli çok zekice tweet atmış. Twetinde olayı Ali Babacan’ a bağlayıp çakmış. Ben böyle zekalara aşığım. ALLAH’ın emanetini nasıl güzel kullanıyor. Cübbeli Ahmet Hoca akıllı bir adam. Vallahi bekar olsan alırdım seni. Cübbeli Ahmet Hoca’ nın zekasına aşığım. Ben çok yakışıklı erkek sevmem. Hayatıma yakışıklı erkekler girdi. Ama benim tercihim her zaman zeki, akıllı, bilgili erkekler dikkatimi çeker. Cübbeli de çok zeki manevralar yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

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"EVLİ, ÇOLUĞU ÇOCUĞU OLMASA TALİP OLURDUM"

Ebru Polat’ın uyarısı üzerine ise Soylu “Peygamberden bahsetmiyorum ki. Cübbeli Ahmet Hoca sağlıklı, imanlı, zeki bir adam. Cübbeli jet ski de kullanabiliyor. Çok iyi arabada kullanabiliyor. Sosyeteden, Bürokratına, fakirinden zenginine kadar iman yolunu gösteren dinimizi sevdiren bir alim. Yeminle Cübbeli Ahmet Hoca evli, çoluğu çocuğu olmasa adama talip olurdum” deyince masadakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

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“Yahu bunda ne var hangi kadın imanlı, ahlaklı ve zeki ayrıca da karizmatik bir adam istemez ki? Ben eşimin Cübbeli Ahmet Hoca gibi karizmatik ve aynı vasıflara sahip bir adam olmasını isterdim. Ben bir hayal kurarken o erkeğinde bu tarz karakter ve şablonu olmasını hayal ederim. Benim Hayallerimde yakışıklı bir adam hiç olmadı. İçi boş insanlarla sırf fiziği düzgün diye evlenmem. Benim erkeğim insanı vasıflara nail olmalı. Cübbeli Ahmet Hoca bu kriterlere her akıllı kadın için uygun. Buda kötü bir şey değil hayırlı bir şey.”

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“İKİNCİ BİR SKANDALA YOL AÇMAK İSTEMİYORUM…”

Ebru Polat’ a dönerek “Bana yakışıklı bir adam söyler misin?” diye de soran Seyhan Soylu, Kıvanç Tatlıtuğ örneği üzerine önünde duran iki bardağı alarak yan yana koyduktan sonra boş olan bardağı göstererek “Benim gözümde bu Kıvanç Tatlıtuğ, bu da Cübbeli Ahmet Hoca. Birisi çok yakışıklı bir adam olabilir ama içi boş. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Cübbeli engin bir derya” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ebru Polat; “Belki içi doludur canım. Nereden biliyorsun?” diye tepki gösterdi. Soylu ise “Biliyorum canım. Yakından tanıyorum. Bir hayli yakından tanıyorum. Ama burada özel hayatımla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğim. Bak bir tane bilgi verdim. Bir haftadır manşetlerden inmiyoruz. Rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Seyhan Soylu
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