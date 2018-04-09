MAGAZİN

Şeyma Subaşı açıkladı: Dava açmaya karar verdik

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Şeyma Subaşı yapılan bazı eleştirilere daha fazla dayanamadı

Şeyma Subaşı açıkladı: Dava açmaya karar verdik

Eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlerde çektiği videoları ve fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, her zaman beğeni almıyor. Sık sık eleştirilen Şeyma Subaşı belli ki bu duruma daha fazla dayanamamış.

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Yaptığı bu paylaşımların altına gelen yorumlardan dolayı çoğu zaman rahatsız olan ancak cevap vermemeyi tercih eden Şeyma Subaşı, yaptığı son açıklamayla artık tahammül sınırlarının aşıldığını gösterdi.

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Çocuğu ve ailesiyle ilgili yapılan kötü niyetli eleştirilere ve bu tarz haberlere dava açmaya karar verdiklerini açıklayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.

İşte Şeyma’nın konuyla ilgili o satırları:

seyma-subasi-ic

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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