Şeyma Subaşı açıkladı: Dava açmaya karar verdik

Eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlerde çektiği videoları ve fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, her zaman beğeni almıyor. Sık sık eleştirilen Şeyma Subaşı belli ki bu duruma daha fazla dayanamamış.

Yaptığı bu paylaşımların altına gelen yorumlardan dolayı çoğu zaman rahatsız olan ancak cevap vermemeyi tercih eden Şeyma Subaşı, yaptığı son açıklamayla artık tahammül sınırlarının aşıldığını gösterdi.

Çocuğu ve ailesiyle ilgili yapılan kötü niyetli eleştirilere ve bu tarz haberlere dava açmaya karar verdiklerini açıklayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.

İşte Şeyma’nın konuyla ilgili o satırları: