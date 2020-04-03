Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir'i ti'ye aldı! 'Gizli bir hayranlık...'

Karantina günlerinde Youtube kanalında canlı yayınlar düzenleyen gazeteci Cüneyt Özdemir'in son konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özdemir daha önce sık sık eleştirdiği Subaşı'nı yayına alınca herkes çok şaşırdı.

Sosyal medyada gündem olan Subaşı yayının ardından yaptığı açıklamada "Ben Cüneyt beyi sevdim açıkcası. Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor da değilim" dedi.

Subaşı gelen eleştirilere de şu yanıtı verdi: "Şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Ben evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim."

Şeyma Subaşı kendisine Ibiza üzerinden ayar veren Özdemir'i de hikayelerinde unutmadı. Cüneyt Özdemir'in kanalını izletmek için link vermesini tiye alan Subaşı "Cüneyt beyciğimi mutlu etme sırları kitabımı yazıyorum" dedi.



