Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi kararı! Meedo dövmesini sildirdi

Evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildi! İddiaya göre; Alsaloussi ayrılık kararının ardından Şeyma Subaşı'dan hediye ettiği arabayı geri isteyince araları da tatsız olmuştu.

Şeyma Subaşı yaşananlardan sonra Mohammed Al Saloussi'nin koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirdi.

önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.



