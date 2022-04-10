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Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi kararı! Meedo dövmesini sildirdi

10.04.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi'den bir anda ayrılan ve son dönemde Hakan Sabancı ile adı anılan Şeyma Subaşı aşkını konula kazıtmıştı. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün kolundaki Meedo dövmesini sildirdi. Subaşı'nın paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi kararı! Meedo dövmesini sildirdi

Evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildi! İddiaya göre; Alsaloussi ayrılık kararının ardından Şeyma Subaşı'dan hediye ettiği arabayı geri isteyince araları da tatsız olmuştu.

Şeyma Subaşı yaşananlardan sonra Mohammed Al Saloussi'nin koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirdi.

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önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.

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Şeyma Subaşı
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