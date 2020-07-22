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Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, Elle Türkiye'nin yaz sayısının kapak fotoğrafı için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı son olarak üstsüz pozunu paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım

Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu paylaştı.

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Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
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Subaşı paylaşımlarına "perspektif her zaman önemlidir" notunu düştü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
acun bu kizi sen bu hale getirdin vebali senin ustunde genclere ne kotu ornek oluyo sen bizim evin icinde bi aile gibisin acun suna ceki duzen ver
GÜZEL ŞEFTALİSİ VARMIŞ ETLİ
enflasyon düştümü şimdi..?
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