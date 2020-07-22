Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım

Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.



Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu paylaştı.

Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



Subaşı paylaşımlarına "perspektif her zaman önemlidir" notunu düştü.

