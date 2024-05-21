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  4. Son dakika | Ses getirecek 'Bay Zühtü' çıkışı! Bahçeli Mecliste esip gürledi: Bugün değilse ne zaman kapatılacak!

Son dakika | Ses getirecek 'Bay Zühtü' çıkışı! Bahçeli Mecliste esip gürledi: Bugün değilse ne zaman kapatılacak!

21.05.2024 10:59
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Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası hakkında Devlet Bahçeli ses getirecek bir çıkışa imza atarak "İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur" diye konuştu. Bahçeli ayrıca HDP ve DEM Parti'yle ilgili tepkisin dile getirip "Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin önüne geçen sanıyorum kalmamıştır" dedi.

Son dakika | Ses getirecek 'Bay Zühtü' çıkışı! Bahçeli Mecliste esip gürledi: Bugün değilse ne zaman kapatılacak!

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıktı. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararına da değindi. Bahçeli'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili sözleri dikkat çekti.

"GAZZE DÜŞERSE MİLLİ GÜVENLİK TEHDİTLERİ KATLANACAKTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı’nı insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanı sıra çok önemli bir gelişmedir. Soykırımcıların kaçışı veya kurtuluşu yoktur. Netanyahu gittikçe yalnızlaşmakta, güvendiği dağlara kar yağmaktadır. Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır.

  • Misak-ı Milli günü geldiğinde mutlaka ihya ve ibra edilecektir. Toprak asla mal veya arazi parçası değildir. Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz. Filistin davasında tarafsız kalmak milli ve namuslu bir siyaset tercihi olamaz. Dirayetli olmazsak, öngörüyle hareket edemezsek, Gazze'de yaşanan vahşetlerin tıpkısının aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir. Madden ve fiziken çekildiğimiz topraklarda manen ve fikren sonuna kadar varız. Adaletin tecellisine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz.

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REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZA İÇİN İLK AÇIKLAMA

  • İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir.
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"KAZA SABOTAJ MIDIR BİLEMEM, İÇYÜZÜ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

  • İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirmesi helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine, küresel tedirginliğin üst seviyeye ulaşmasına yol açmıştır. Kendilerine rahmet diliyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan, helikopterin zorlu hava şartlarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönünde. Kaza sabotaj mıdır bilemem fakat içyüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış adına zorunluluktur. İsrail'in rolü, ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Yurt dışına kaçan FETÖCÜ hain ve haşhaşilerden bazılarının "onların Reisi'ni aldın diğerlerininde Reisi'ni bir an önce yanına al Allah'ım" sözleri hatrıma şu sözü getirmiştir. İT'lerin duası kabul olsaydı gökten yağan sadece kemik olurdu.

  • Bu zor günlerde Türkiye, İran'ın yanındadır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

HDP TEPKİSİ: BAY ZÜHTÜ'NÜN GİTMESİNDEN SONRA AYM'NİN ÖNÜNE GEÇEN SANIYORUM KALMAMIŞTIR

  • HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır! Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin önüne geçen sanıyorum kalmamıştır. O halde bu iş bitmelidir, HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır.

ÖZGÜR ÖZEL'E BU SORULARI YÖNELTTİ

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları ile ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık vurgusu yapması normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir.

  • Özgür bey ve yönetimine soruyorum: 1) İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz?
  • 2) Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? Beraber demlendiklerinize söz verdiniz mi? Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyorsunuz?
  • 4) 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk, adalet, devlet nedir?Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Devlet Bahçeli
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