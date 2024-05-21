Son dakika | Ses getirecek 'Bay Zühtü' çıkışı! Bahçeli Mecliste esip gürledi: Bugün değilse ne zaman kapatılacak!

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıktı. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararına da değindi. Bahçeli'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili sözleri dikkat çekti.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı’nı insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanı sıra çok önemli bir gelişmedir. Soykırımcıların kaçışı veya kurtuluşu yoktur. Netanyahu gittikçe yalnızlaşmakta, güvendiği dağlara kar yağmaktadır. Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır.
İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirmesi helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine, küresel tedirginliğin üst seviyeye ulaşmasına yol açmıştır. Kendilerine rahmet diliyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan, helikopterin zorlu hava şartlarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönünde. Kaza sabotaj mıdır bilemem fakat içyüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış adına zorunluluktur. İsrail'in rolü, ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Yurt dışına kaçan FETÖCÜ hain ve haşhaşilerden bazılarının "onların Reisi'ni aldın diğerlerininde Reisi'ni bir an önce yanına al Allah'ım" sözleri hatrıma şu sözü getirmiştir. İT'lerin duası kabul olsaydı gökten yağan sadece kemik olurdu.
CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları ile ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık vurgusu yapması normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir.