Son dakika | Ses getirecek 'Bay Zühtü' çıkışı! Bahçeli Mecliste esip gürledi: Bugün değilse ne zaman kapatılacak!

İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirmesi helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine, küresel tedirginliğin üst seviyeye ulaşmasına yol açmıştır. Kendilerine rahmet diliyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan, helikopterin zorlu hava şartlarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönünde. Kaza sabotaj mıdır bilemem fakat içyüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış adına zorunluluktur. İsrail'in rolü, ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Yurt dışına kaçan FETÖCÜ hain ve haşhaşilerden bazılarının "onların Reisi'ni aldın diğerlerininde Reisi'ni bir an önce yanına al Allah'ım" sözleri hatrıma şu sözü getirmiştir. İT'lerin duası kabul olsaydı gökten yağan sadece kemik olurdu.