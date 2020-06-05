Şeyma Subaşı dövmeciye koştu! Demet Akalın sorulunca...

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden sürekli kendisine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkındaki soruya ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diye cevap verdi.

Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleri olacağını da söyledi. Şeyma Subaşı koluna dövme yaptırdı!

