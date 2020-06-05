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  4. Şeyma Subaşı dövmeciye koştu! Demet Akalın sorulunca...

Şeyma Subaşı dövmeciye koştu! Demet Akalın sorulunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir dövmeci çıkışı görüntülenen Subaşı, koluna dövme yaptırdı.

Şeyma Subaşı dövmeciye koştu! Demet Akalın sorulunca...

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.

EYMA SUBAŞI (3)

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden sürekli kendisine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkındaki soruya ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diye cevap verdi.

EYMA SUBAŞI (8)

Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleri olacağını da söyledi. Şeyma Subaşı koluna dövme yaptırdı!

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