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Şeyma Subaşı fotoğraflarını paylaşıp ağır hakaret eden kadınları affetmedi! O küfür çileden çıkardı

10.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, her paylaşımına ağır hakaretler eden 5 kadını affetmedi. Emniyet, paylaşım yapan kadınları tespit etti. Şeyma Subaşı’nın uzlaşmayı reddettiği 5 kadın hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Şüpheliler, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Şeyma Subaşı fotoğraflarını paylaşıp ağır hakaret eden kadınları affetmedi! O küfür çileden çıkardı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği ile kamıoyu tarafından tanınan ve boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, kendisine hakaret eden kadınları affetmedi.

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"PARASI OLANIN METRESİ"

Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti. Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

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PAYLAŞIM YAPAN KADINLAR YAKALANDI!

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; emniyet güçleri tarafından olayla ilgili inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarının sahibi yöneticilerin kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrası kadınların evlerindeki dijital materyallere el konuldu. İncelemede, aynı kadınların ortak olarak birden fazla hesap açtıkları ve bu hesaplara aynı dijital materyaller üzerinden girdikleri, Subaşı, hakkında hakaret paylaşımları yapan hesaba aynı materyaller üzerinden defalarca kez giriş yapıldığı, söz konusu hesapların bilgi ve şifreleri hakkında notlar bulunduğu tespit edildi.
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Savcılık, iş birliği içinde hareket eden Cansın K., İlknur R., Yeşim N., Yazgülü T. ve Pınar K. isimli kadınların, Subaşı'na yönelik 'hakaret' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı. 5 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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'HESAPLARI EĞLENCE AMAÇLI AÇMIŞTIK'

Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan kadın kullanıcılar, hesapları eğlence amaçlı kullandıklarını, olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemediklerini beyan etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı, kadınlarla uzlaşmayı reddetti.

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Şeyma Subaşı
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