Şeyma Subaşı'na enerji takviyesi! O anları paylaştı

Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n eski e\u015fi, sosyal medya fenomeni \u015eeyma Suba\u015f\u0131, bir sa\u011fl\u0131k merkezinde enerji serumu ald\u0131\u011f\u0131 anlar\u0131 Instagram'dan payla\u015ft\u0131.\n\nBir s\u00fcre \u00f6nce YouTube kanal\u0131 a\u00e7an \u015eeyma Suba\u015f\u0131, g\u00fcnl\u00fck ya\u015fant\u0131s\u0131ndan kesitleri hayranlar\u0131yla payla\u015f\u0131yor.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u015eimdi T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda! Estetik harikas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131 PARTNERYok b\u00f6yle de\u011fi\u015fim! G\u00f6ren hayran kal\u0131yorZeynep Alkan'dan cesur poz!
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