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Şeyma Subaşı'na enerji takviyesi! O anları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 01:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Şeyma Subaşı, bu defa enerji serumu alırken çekilen pozunu Intagram'dan paylaştı.

Şeyma Subaşı'na enerji takviyesi! O anları paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir sağlık merkezinde enerji serumu aldığı anları Instagram'dan paylaştı.

seyma

Bir süre önce YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı, günlük yaşantısından kesitleri hayranlarıyla paylaşıyor.

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