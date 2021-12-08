Şeyma Subaşı’ndan iddialı tercih! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, Las Vegas’tan paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı, Şeyma Subaşı ile birlikte özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nı gezdi.

Şeyma Subaşı’nın mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi” notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



