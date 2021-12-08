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Şeyma Subaşı’ndan iddialı tercih! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

08.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın eski karısı Şeyma Subaşı, son günlerde Las Vegas’ta vakit geçiriyor. İddialı bir kıyafetle objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, frikik vermemek için mini eteğini elindeki çantasıyla kapattı.

Şeyma Subaşı’ndan iddialı tercih! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, Las Vegas’tan paylaşım yaptı.

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Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı, Şeyma Subaşı ile birlikte özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nı gezdi.

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Şeyma Subaşı’nın mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi” notuyla paylaştı.

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Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlarŞeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda romantik pozlar


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Şeyma Subaşı
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