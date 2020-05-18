Şeyma Subaşı'nın bikinili havuz pozlarına tepki! 'Ramazan size uğramamış!'

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasak olmasına rağmen, sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bu yasağı delmesi uzun süre konuşulan Subaşı, kaldıkları evin havuzunda bikinili pozlar verdi. Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı'nın havuz başında verdiği pozlar sosyal medya tepkiyle karşılandı.

Şeyma Subaşı'nın Ramazan Ayı'nda verdiği pozlar tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın fotoğraflarının altına "Ramazan Ayı'nda böyle pozlar verilmez", "Ramazan size uğramamış" ve "Ramazan Ayı'nda nefsinizi korumanız gerekir" şeklinde çok sayıda eleştiri içeren yorumlarda bulundu.

Subaşı'nın bu kareleri yarım saat içerisinde 40 binden fazla beğeni ve 300'den fazla yorum aldı.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor, yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" sözleriyle oruç tuttuğunu açıklamıştı.

