Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir ve nereli? Mohammed Al Saloussi kaç yaşında ve serveti ne kadar?

Geçtiğimiz dönemlerde ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den almış olduğu evlilik teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Gelişmenin ardından Mohammed Al Saloussi kimdir sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer aldığı bilinen Mohammed Al Saloussi kimdir ve nereli?

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR VE NERELİ? MOHAMMED AL SALOUSSİ KAÇ YAŞINDA VE SERVETİ NE KADAR?

Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada olay olan evlilik teklifi paylaşımının sonrasında Muhammed Al Saloussi'nin kimliği ve serveti de merak konusu haline geldi. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı bilinen ve Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş adamı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletinde bulunan aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapmakta olan Al Saloussi’nin kendi adına kayıtlı olan 11 şirketi bulunmakta. Ancak hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi veya hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmamakta. 2020 senesinde yayınlanmış olan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin senelik geliri ise 1.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.