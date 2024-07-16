Şeyma Subaşı yataktan poz verdi! Görenler çıplak sandı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay tatil yaptığı Göcek'in ardından şimdi de Bodrum'a gitti. Bir arkadaşını lüks teknesinde ziyaret eden Subaşı, fit haliyle dikkat çekmişti.

Ülke ülke dolaşarak tatil ve partilerden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın keyfi yerinde.

Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı son olarak yatakta sere serpe poz verdi.

"Bu sabah sizlerle paylaşmak için birkaç fotoğraf çektim. Burada kalmaktan gerçekten keyif alıyorum" diyerek kaldığı otelin reklamını yapan Şeyma Subaşı ten rengi sütyen ve beyaz tayt kombiniyle dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın pozunu görenler ilk başta fenomeni çıplak sandı. Acun Ilıcalı'nın eski eşine "Ay yakınlaştırıp baktım", "Üstsüz sandım", "Vala bir an korktum çıplak diye" yorumları yağdı.