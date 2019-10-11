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Shailene Woodley ve Felicity Jones ikilisi aynı filmde boy gösterecek

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SİNEMA TV  | 11.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Yeni jenerasyonun iki başarılı aktrisi Shailene Woodley ile Felicity Jones, "The Last Letter From Your Lover" filminin başrolünü paylaşacak.

Shailene Woodley ve Felicity Jones ikilisi aynı filmde boy gösterecek

Yıldız oyuncular Felicity Jones ve Shailene Woodley, romantik dram filmi "Last Letter From Your Lover"ın başrolünü üstlenmek üzere aynı filmde buluşuyor! Jojo Moyes'in çok satanlar listesinde yer alan aynı isimli romanından uyarlanacak olan The Last Letter From Your Lover'ın idari yapımcılık görevini de Jones ve Woodley üstlenecek.

1960’lı yıllarda geçecek olan romantik dram türündeki filmin yönetmenliğini Augustine Frizzell üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Wanderlust, The Crown, The Sense of An Ending gibi yapımlardan tanıdığımız Nick Payne ve Masters of Sex, On Becoming A God In Central Florida gibi yapımlarda karşımıza çıkan Esta Spalding, Jojo Moyes'in aynı isimli kitabından uyarlayarak kaleme alacak.

Last Letter From Your Lover'ın oyuncu kadrosunda şimdilik yalnızca Big Little Lies, Adrift, The Fault In Our Stars gibi yapımların yıldız oyuncusu Shailene Woodley ve Rogue One: A Star Wars Story, The Theory of Everything, Like Crazy, On The Basis of Sex, A Monster Calls gibi yapımların başarılı ismi Felicity Jones isimleri kesinlik kazanmış durumda.

Filmin uyarlandığı kitap 2010 yılında okuyucularına sunulmuştu. Jojo Moyes ayrıca yine sinemaya aktarılan Me Before You kitabının da yazarı olarak tanınıyor. Last Letter From Your Lover, 33 farklı dile çevrilmiş ve milyonlarca satmıştı. Filmin ne zaman hayata geçirileceği henüz belirsizliğini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
The Last Letter From Your Lover Shailene Woodley Felicity Jones

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