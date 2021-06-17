Shenzhou-12: Çin'in yeni uzay istasyonunda görev yapacak ilk astronot ekibi yola çıktı

Çin'in en uzun sürecek olan insanlı uzay misyonu için üç astronot yola çıktı.

Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, dünyadan yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki Tianhe modülünde 3 ay kalacak.

Bu misyon, Çin'in en uzun süreli insanlı uzay misyonu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda beş yıl sonra ilk kez başlatılan insanlı uzay misyonu.

Astronotları taşıyan Shenzhou-12 kapsülü, Perşembe günü başarılı şekilde Long March 2F roketinden ayrılarak yola çıktı.

Son altı ayda Çin, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerini dünyaya getirmiş; ardından da altı tekerlekli bir robotu Mars yüzeyine indirmişti. Beş yılın ardından insanlı uzay misyonu da başlatan Çin'in bu adımları, uzay hedefinde kapasitesini geliştirdiğinin ve artan güveninin göstergesi olarak görülüyor.

Astronotlar uzayda ne yapacak?

Ekibin lideri Nie Haishen ve ekibinin ilk hedefi 22,5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak:

"Çok fazla beklentim var. Uzaydaki yeni evimizi kurmalıyız ve burada bir seri yeni teknolojiyi denemeliyiz. Görev zorlu. Üçümüzün birlikte yakın çalışarak doğrudan ve tutarlı bir operasyon yürüteceğimize inanıyorum. Böylelikle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Misyonu tamamlama konusunda kendimize güveniyoruz."