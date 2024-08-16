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  4. Sibel Can'ın konser tarzı dile düştü! Göğüs detayına bir bakan bir daha baktı

Sibel Can'ın konser tarzı dile düştü! Göğüs detayına bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 08:18
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Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sibel Can Bursa konserinde seçtiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Siyah elbisesinin göğüs detayları dikkat çeken Can'a "Acil modacınızı değiştirin" yorumları yağdı.

Sibel Can'ın konser tarzı dile düştü! Göğüs detayına bir bakan bir daha baktı

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler’i sunan Sibel Can paylaşımlarıyla da adından söz ettiren bir isim.

Hem tarzı hem özel hayatı hem de sesiyle yıllardır adından söz ettiren Sibel Can Emir Sarıgül ile ilişkisiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

Sibel Can paylaşımlarıyla da son dönemde dikkat çekiyor. Şarkıcı son olarak Bursa konserinden pozlarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü.

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Siyah ve turuncu detaylara sahip elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.

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Sibel Can'ın ilginç detaylara sahip elbisesine yorumlar da gecikmedi. Bu elbiseyi görenler "Acil modacınızı değiştirin", "Elbise facia", "Bu kıyafetleri kim hazırlıyorsun çok zevksiz size hiç yakıştıramadım" yorumlarında bulundu.

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Sibel Can
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