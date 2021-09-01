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  4. Sıçanların tüyler ürperten görüntüsü! Kuyrukları dolandı

Sıçanların tüyler ürperten görüntüsü! Kuyrukları dolandı

01.09.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da su basmış bir tarlada yavru fareler kuyrukları birbirine düğümlenmiş halde görüntülendi. Farelerin bu şekilde görüntülenmesi kıtlık alameti olarak yorumlandı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, yaklaşan bir veba veya kıtlığı öngören farelerin birbirine bağlanmış görüntüsü şaşkına çevirdi.

Alibulat Rasulov adlı bir adam tarafından Rusya'da çekilen videoda, kuyrukları iç içe geçmiş beş fare gösteriliyor. Rasulov, fareleri bir karpuz tarlası içinde, bir bitkinin gövdesine kuyrukları bağlı halde sırılsıklam bulduğunu söyledi.

Rus, farelerin suya düşüp boğulmalarını engellemek isteyen anneleri tarafından birbirine bağlandığına inanıYor.

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Kral sıçan olarak adlandırılan farelerin, birbirlerine bağlı olduklarını fark ettikten sonra panikleyip uzaklaştıkça düğümün daha da sıkılaştığı görüldü.

Otago Müzesi'ndeki doğa bilimleri küratörü Emma Burns bunun doğal olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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