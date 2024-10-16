Şiddetli karın ağrısıyla doktora gitti! Doktorları bile şaşırtan vaka: Bağırsaklarından canlı hamam böceği çıktı... "Kazara yutmuş olabilirim"

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da yaşayan 23 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta hastaneye gitti. Indian Express'in haberine göre, Yeni Delhi'deki yerel bir hastanede 23 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve sindirim bozukluğu nedeniyle doktora başvurdu. Yemek yedikten sonra midesinde gerginlik hissettiğini söyledi.

"CANLI BİR HAMAM BÖCEĞİ OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

10 dakika süren ameliyatın ardından hastanın ince bağırsağından 3 cm büyüklüğünde canlı hamam böceği çıkartıldı. Yaşadığı olayın kendisini şoke ettiğini dile getiren adam, "Vücudumda canlı bir hamam böceği olduğuna inanamıyorum. Kazara yutmuş olabilirim" dedi.