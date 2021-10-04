Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…

Sigaraya zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tablo ile sigaraya zam geldiğini duyuran Aybaş, zamlı sigara fiyatlarını da açıkladı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zammın ardından; 16 Türk lirası olan sigaralar, 17 Türk lirası, 17 Türk lirası olan sigaralar 18 Türk lirası, 18 Türk lirası olan sigaralar 19 Türk lirası oldu.

Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 Türk lirası olurken, en ucuz sigara 15,50 Türk lirası oldu.



