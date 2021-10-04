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  4. Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…

Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…

04.10.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve kurucusu Aybaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada sigaralara zam geldiğini duyurdu. Aybaş’ın paylaştığı listeye göre; bir sigara markasının ürünlerine 1'er Türk lirası zam geldi.

Sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları Twitter’dan duyuruldu…

Sigaraya zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tablo ile sigaraya zam geldiğini duyuran Aybaş, zamlı sigara fiyatlarını da açıkladı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zammın ardından; 16 Türk lirası olan sigaralar, 17 Türk lirası, 17 Türk lirası olan sigaralar 18 Türk lirası, 18 Türk lirası olan sigaralar 19 Türk lirası oldu.

zam

Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 Türk lirası olurken, en ucuz sigara 15,50 Türk lirası oldu.


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