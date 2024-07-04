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    4. "Sihirbazlar Çetesi 3" filminin vizyon tarihi kesinleşti! Hayranları büyük merakta: Detayları gizli tutuluyor

    "Sihirbazlar Çetesi 3" filminin vizyon tarihi kesinleşti! Hayranları büyük merakta: Detayları gizli tutuluyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 15:48
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    Başrolünde Jesse Eisenberg'ün yer aldığı Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) serisinin üçüncü filminin vizyon tarihi 14 Kasım 2025 olarak açıklandı. Sihirbazlar Çetesi 3'ün konusu gizli tutulurken hayranların merakını alevlendirdi.

    "Sihirbazlar Çetesi 3" filminin vizyon tarihi kesinleşti! Hayranları büyük merakta: Detayları gizli tutuluyor

    Serinin ilk halkası 2013 yılında vizyona girmiş ve 75 milyonluk bütçesine karşılık 350 milyon gibi bir hasılat yaparak büyük bir gişe başarısı yakalamıştı. İkinci film ise 2016 yılında vizyona girmişti. 9 yıl sonra dört Atlı olarak bilinen hırsız illüzyonistler serinin üçüncü halkasında yeniden iş başına geçecek.

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    Deadline'ın haberine göre yapım şirketi Lionsgate, Sihirbazlar Çetesi serisinin üçüncü filminin vizyon tarihini 14 Kasım 2025 olarak açıklandı. Serinin oyuncularından Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco ve Morgan Freeman yeni filmde de izleyiciyle buluşacak. Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt ve Rosamund Pike da yeni rolleriyle filmde yer alacak.

    SİHİRBAZLAR ÇETESİ FİLMİNİN KONUSU

    Sihirbazlar Çetesi, bir grup sihirbazın performanslarını ve aldatma becerilerini kullanarak yozlaşmış milyarderleri soyup paralarını izleyicilerine vermeleri etrafında dönüyor.

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    film önerileri Sihirbaz çete
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