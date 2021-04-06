Sihirli Annem neden final yapıyor? Efsane dizi 2. kez veda ediyor…

Daha önce çekilen ve Sadık ile Betüş perinin hikâyesini işleyen Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlanmaya başlamıştı. İlk bölümü TV8 ekranlarında da gösterilen Sihirli Annem dizisinin istenilen izlenme rakamlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı belirtiliyor…

SİHİRLİ ANNEM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yıllar önce televizyonda çekilen ve özet bölümleri hâlâ TV’lerde en çok izlenen yapımlar arasına giren Sihirli Annem, Exxen platformunda yeni oyuncularla tekrardan çekilmişti. Büyük umutlarla ve geniş oyuncu kadrosuyla Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem dizisi final yapacak.

TV100’deki habere göre; Exxen için Süreç Film'in hazırladığı Sihirli Annem'in 30. final bölümünün çekimleri tamamlandı. Sihirli Annem, 30. bölümünün ardından veda edecek.

Sihirli Annem, daha önce 2003’ten 2012’ye dek televizyon ekranlarında yayınlanmış, fantastik aile dizisi olarak büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Acun Ilıcalı da kurduğu Exxen platformunda Açelya Topaloğlu ile Emre Altuğ'un başrollerinde yer aldığı yeni Sihirli Annem dizisini izleyiciyle buluşturmuştu.