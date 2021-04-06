Sihirli Annem neden final yapıyor? Efsane dizi 2. kez veda ediyor…

Daha önce çekilen ve Sadık ile Betüş perinin hikâyesini işleyen Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlanmaya başlamıştı. İlk bölümü TV8 ekranlarında da gösterilen Sihirli Annem dizisinin istenilen izlenme rakamlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı belirtiliyor…
Yıllar önce televizyonda çekilen ve özet bölümleri hâlâ TV’lerde en çok izlenen yapımlar arasına giren Sihirli Annem, Exxen platformunda yeni oyuncularla tekrardan çekilmişti. Büyük umutlarla ve geniş oyuncu kadrosuyla Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem dizisi final yapacak.
TV100’deki habere göre; Exxen için Süreç Film'in hazırladığı Sihirli Annem'in 30. final bölümünün çekimleri tamamlandı. Sihirli Annem, 30. bölümünün ardından veda edecek.
Sihirli Annem, daha önce 2003’ten 2012’ye dek televizyon ekranlarında yayınlanmış, fantastik aile dizisi olarak büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Acun Ilıcalı da kurduğu Exxen platformunda Açelya Topaloğlu ile Emre Altuğ'un başrollerinde yer aldığı yeni Sihirli Annem dizisini izleyiciyle buluşturmuştu.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI
Oyuncuları arasında Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Lale Başar, Nergis Kumbasar, Bülent Seyran, Çiçek Acar, Eylem Yıldız ve Hande Katipoğlu gibi deneyimli isimlerin dışında Cemre Demircan, Nisa Sofiya Aksongur ve Egemen Uysal gibi çocuk oyuncular yer aldı.
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Çocuklarıyla "sıradan" bir hayat süren Sadık'ın hayatı, Betüş'le tanışmasının ardından hiç tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Sadık ve çocukların bilmediği bir "sır" vardır. O da Betüş'ün hem insan, hem de bir peri olması. 2003’te çekilen Sihirli Annem'in yeni versiyonu olarak izleyicinin beğenisine sunulan dizi heyecan yaratmıştı…
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