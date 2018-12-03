Sıla - Ahmet Kural olayında yeni gelişme! Uzman ekip evde inceleme yaptı

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde Sıla'yı darp ettiği iddia edilmiş ve o sırada komşusunun dayak seslerini duyduğu haberleri çıkmıştı. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti.

AHMET KURAL ŞİKAYETÇİ OLDU

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yeni bir gelişme ekrana geldi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu.

UZMANLAR KURAL'IN EVİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kural'ın avukatı suç duyurusunda bulunarak tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulabileceğinin tespitinin yapılmasını istedi. Uzman ekip kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu. O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi.