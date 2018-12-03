MAGAZİN

Sıla - Ahmet Kural olayında yeni gelişme! Uzman ekip evde inceleme yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 21:10 | Son Güncelleme

Çok konuşulan Sıla ve Ahmet Kural davasının seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Yan villadan sesleri duyduğunu iddia eden tanığın yalancı şahitlik yaptığı iddia edildi, ses raporları analiz edildi. Raporun ayrıntıları Kanal D Haber'de yayınlandı.

Sıla - Ahmet Kural olayında yeni gelişme! Uzman ekip evde inceleme yaptı

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde Sıla'yı darp ettiği iddia edilmiş ve o sırada komşusunun dayak seslerini duyduğu haberleri çıkmıştı. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti.

AHMET KURAL ŞİKAYETÇİ OLDU
Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yeni bir gelişme ekrana geldi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu.

UZMANLAR KURAL'IN EVİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kural'ın avukatı suç duyurusunda bulunarak tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulabileceğinin tespitinin yapılmasını istedi. Uzman ekip kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu. O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi.

'SESLERİN YAN EVDEN DUYULMASI MÜMKÜN'
Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olduğu yönündeydi. Çünkü teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi. Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra duyulmasının fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Sıla'dan sosyal medya uyarısı! 'İtibar etmeyin'Sıla'dan sosyal medya uyarısı! 'İtibar etmeyin'
Tom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyorTom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla darp ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve duyurdu: 70 puan barajını...

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve duyurdu: 70 puan barajını...

Prens Selman'a büyük şok! Haberi alınca dondu kaldı

Prens Selman'a büyük şok! Haberi alınca dondu kaldı

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Eşinin ne iş yaptığını açıkladı! Samimi sözler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

'Artık bakire değilim, merakımdan...'

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Merakla bekleniyordu! Eski eşten ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pelin Akil'den makyajsız paylaşım

Pelin Akil'den makyajsız paylaşım

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra Netflix projesinde buluşuyor!

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra aynı projede!

Ajda Pekkan'dan yılbaşı için 300 bin liralık kıyafet!

Ajda Pekkan'dan yılbaşı için 300 bin liralık kıyafet!

Oyuncu Çiğdem Batur ile Onur Gülmek ayrıldı!

Yeni nişanlanmışlardı! Flaş karar

Sıla'dan sosyal medya ve sahte hesap uyarısı! 'İtibar etmeyin'

Sıla'dan sosyal medya uyarısı! 'İtibar etmeyin'

Tom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyor

Tom Cruise ile sevgili olmak için sıraya girmeniz gerekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.