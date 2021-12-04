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Sıla'dan İlker Kaleli'ye romantik mesaj! "Birlikte gördüğümüz bu rüya..."

04.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sıla, yeni single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Sıla, bu süreçte kendisine destek olan oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'ye teşekkür etti ve duygusal bir mesaj yayınladı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye romantik mesaj! "Birlikte gördüğümüz bu rüya..."

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, artık saklanmıyor.

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Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Sıla, yeni albümünde kendisine destek olan sevgilisi için duygusal bir mesaj paylaştı.

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Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi. Kaleli, bazı şarkıların hem düzenlemesini yaptı, hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

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Sıla, albümünde emeği geçen sevgilisi ve çalışma arkadaşlarına şu sözlerle teşekkür etti:

Dünden bugüne ne heyecan!
Kaan, teşekkürler.
Emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarım, teşekkürler.
En derin teşekkür de sana sevgilim. Birlikte gördüğümüz bu rüya herhangi bir sabah uyandığımızda unutulabilecek gibi bir rüya değildi. Hatıramızı paylaşmış olmanın sevincindeyim. Benden çok emeğin var bu şarkıda. Yarattığın harikaların, ilhamın daim olsun.
Rüyanın bizce tabiri, çokça inancıyla...
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.
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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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