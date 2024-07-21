Sıla Doğu Dilan Polat'ın doğum gününü kutladı! Eski mutlu günlerden paylaştı: Dayan...

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla kasım ayından beri cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti için verilecek karar sık sık gündeme geliyor.

Son olarak "Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize" diyerek gönderdiği mektupla dikkat çeken Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da kısa süre önce tahliye edilmişti.

Dilan Polat'ın doğum gününü sosyal medyada kutlayan Sıla Doğu eski günlerden fotoğraflarını paylaştı.

"Dilanım" diyerek kardeşini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaşan Sıla Doğu takipçilerine içini döktü.



"Yanında değilim ama ruhum ve kalbim her an seninle" diyen Sıla Doğu "Az kaldı dayan pembe panterim" dedi.