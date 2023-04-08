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Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

08.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da milyonluk konut projelerine silah zoruyla el koyan çete, daireleri onlarca kişiye satmıştı. Olayda mağdur olan hak sahiplerinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. 6 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

Silahlı ve eli sopalı bir çete, iddiaya göre milyon liralık konut projelerini işgal ediyor, daireleri de birden fazla kişiye satıyorlardı. Yüzlerce kişiyi mağdur eden çeteye operasyon düzenlendi ve 29 kişi gözaltına alındı.

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ŞAFAK VAKTİ 6 İLDE OPERASYON

Vahim iddia polisi harekete geçirdi. Milyon liralık konut projesine silah zoruyla el koyan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul Esenyurt'ta eli sopalı çete üyeleri el koydukları sitede, konu sahiplerini tehdit etmişti. Hak sahipleri, onlarca kişiye satılan dairelerine giremedikleri için site önünde protesto düzenlemişti. Şikayetler üzerine polis düğmeye bastı. Şafak vakti 6 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 29 kişi gözaltına alındı.

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"3 AY SONRA TAPU DEYİP SATIYORLAR"

Show Haber'in haberine göre bir mağdur, "Bu satılmış yerleri tekrar tekrar satmaya devam ediyorlar. Ucuz deyip satıyorlar, 3 ay sonra tapu deyip satıyorlar" dedi.

"PROJE ORTAĞIMIZ BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Proje sahibi Metin Uçar, "Bizim bir küçük ortağımız, karanlık tiplerle projemize çökmek suretiyle bizi mağdur etmiştir." dedi.

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İstanbul çete konut

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