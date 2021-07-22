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  4. Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı

Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı

22.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan kentte geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'den Rize'ye sel uyarısıMeteoroloji'den Rize'ye sel uyarısı

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FELAKETİ YAŞAMIŞTI

Rize'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2 kişinin kaybolduğu kentte, 5 kişi de yaralanmıştı.

Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyorRize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Rize
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allah yardım etsin çok geçmiş olsun
Allah yardım etsin.
gecmiş olsun rize

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