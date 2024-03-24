MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Simay Barlas Suudi Arabistan'a gitti! İzdihama yol açtı

Simay Barlas Suudi Arabistan'a gitti! İzdihama yol açtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer, Paramparça gibi dizilerden sonra Yabani dizisinin başrol oyuncusu olan Simay Barlas, reklam anlaşması için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da hayranlarının yoğun ilgisiyle izdihama yol açtı.

Simay Barlas Suudi Arabistan'a gitti! İzdihama yol açtı

'Yabani' dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 24 yaşındaki Simay Barlas, bir markanın Riyad'da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Reklam anlaşması da yapacak olan Simay Barlas hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarının ilgisinden yürümekte bile zorlanan Barlas, "Bu denli sevilmek çok güzel bir duygu" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan güzel oyuncuyu görmek isteyenler adeta izdiham yarattı.

11

12

13

14

Simay Barlas'ın sade tarzı da gözlerden kaçmadı.

Simay Barlas etkinlikte Halit Özgür Sarı ile birlikteydi. Bir alışveriş merkezinde, binlerce insanın katılımıyla düzenlenen etkinlikte hayranları Halit Özgür ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi.

Hayranlarıyla fotoğraflar çektiren Barlas ve Sarı yoğun ilgiden dolayı zaman zaman yürümekte zorlandı.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samimi hallerini görünce kızdı! Yunus Emre'yi sildiSamimi hallerini görünce kızdı! Yunus Emre'yi sildi
Gönül Yazar'ın ayağına pıhtı attı! Vasiyet açıklaması geldi: Kızım çok mirasa konduGönül Yazar'ın ayağına pıhtı attı! Vasiyet açıklaması geldi: Kızım çok mirasa kondu
Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Yunus Emre ise dalga geçince...Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Yunus Emre ise dalga geçince...
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas Oyuncu yaşında
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Gönül Yazar'ın ayağına pıhtı attı! Vasiyet açıklaması geldi: Kızım çok mirasa kondu

Gönül Yazar'ın ayağına pıhtı attı! Vasiyet açıklaması geldi: Kızım çok mirasa kondu

Futbolda tarihe geçen gece!

Futbolda tarihe geçen gece!

Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Yunus Emre ise dalga geçince...

Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Yunus Emre ise dalga geçince...

Meral Akşener'den sert sözler! Mansur Yavaş'a seslendi

Meral Akşener'den sert sözler! Mansur Yavaş'a seslendi

16 yaşındaki oyuncu Lamine Yamal'a inanılmaz teklif

16 yaşındaki oyuncu Lamine Yamal'a inanılmaz teklif

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.