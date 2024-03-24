Simay Barlas Suudi Arabistan'a gitti! İzdihama yol açtı

'Yabani' dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 24 yaşındaki Simay Barlas, bir markanın Riyad'da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Reklam anlaşması da yapacak olan Simay Barlas hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarının ilgisinden yürümekte bile zorlanan Barlas, "Bu denli sevilmek çok güzel bir duygu" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan güzel oyuncuyu görmek isteyenler adeta izdiham yarattı.

Simay Barlas'ın sade tarzı da gözlerden kaçmadı.

Simay Barlas etkinlikte Halit Özgür Sarı ile birlikteydi. Bir alışveriş merkezinde, binlerce insanın katılımıyla düzenlenen etkinlikte hayranları Halit Özgür ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi.

Hayranlarıyla fotoğraflar çektiren Barlas ve Sarı yoğun ilgiden dolayı zaman zaman yürümekte zorlandı.







