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Şimdiden damgasını vurdu! Android telefonunuz horlamayı ve öksürüğü...

27.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geceleri horlamak ve öksürmek uykudayken insanı en sık rahatsız eden durumların başında geliyor. Ancak Android telefonunuz yakında horlama ve öksürük algılama özelliği kazanabilir. Google'ın Android cihazlar için yeni bir uyku izleme özelliğini test ettiği ve gece horlamalarını ve öksürüklerini tespit etmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Bu özellik, şimdiden olumlu karşılandı.

Şimdiden damgasını vurdu! Android telefonunuz horlamayı ve öksürüğü...

Gece horlaması, uykuyu kabusa çeviren durumlardan biri olarak biliniyor. Bunun yanında inatçı bir öksürüğe tutulmak da uyumayı adeta imkansız hale getirebiliyor. Teknolojinin geldiği nokta ise akılalmaz. Çok yakında ise Android telefonunuz horlama ve öksürük algılama yeteneği kazanabilir.

TELEFONUNUZ HORLAMANIZI VE ÖKSÜRMENİZİ ALGILAYACAK

Google Health Studies uygulamasındaki bir keşfe dayanarak, Google'ın, horlama ve öksürüğü tespit etmek için Android telefonları kullanmanın bir yolunu bulduğu ortaya çıktı. Hatta Google bunu test etmeye dahi başlamış.

Rapora göre, uygulamada yapılan son güncellemedeki kodlar bir "uyku sesi toplama" çalışmasını ortaya koydu. Şimdilik çalışmanın yalnızca Google çalışanlarına açık olduğu belirtildi.

Android telefon

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Google ise sağlık algılama ekibinin kullanıcılara uykuları hakkında anlamlı bilgiler sağlamak amacıyla Android cihazlara gelişmiş bir algılama yetenekleri ve algoritmalar paketi getirmek için aktif olarak çalıştığını kaydetti.

BENZER BİR ÖZELLİK VARDI

Bu çalışma, Google Fit'in kalp atış ve solunum hızını ölçmek için Android telefonlarda kamerayı kullanmasına benzetildi. Ancak Google'ın ikinci nesil Nest Hub cihazında daha benzer bir özellik var.

Google'ın ikinci nesil Nest Hub'ında, nefes almayı ölçen ve geceleri bir kullanıcıyı öksürme veya horlama gibi nelerin rahatsız edebileceğini tespit eden Uyku Algılama özelliği bulunuyor. Görünüşe göre şirket Android telefonlara bu özelliği taşımayı amaçlıyor.

Söz konusu özelliğin tüm Android cihazlara mı geleceği yoksa sadece Google Pixel modellerine ait mi olacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik şimdiden birçok kişi tarafından olumlu bulundu.

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