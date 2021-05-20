Şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı! Elon Musk tarih verdi

Elon Musk ismi şu sıralar sık sık kripto paralar ile yan yana gelse de, ünlü isim aynı zamanda Tesla ve SpaceX için de duyurular yapmaya devam ediyor. Tesla'nın CEO'su Musk, son olarak Twitter hesabından bir duyuru yapmış durumda. Bu duyuru, şirketin merakla beklenen Model S Plaid modeli ile ilgili.

İŞTE MODEL S PLAID İÇİN MUSK'IN VERDİĞİ TARİH

Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter hesabı üzerinden Tesla Model S Plaid adını taşıyan elektrikli otomobilin teslim tarihini paylaştı. Musk'ın paylaşımına bakılırsa Model S Plaid için planlanan teslimat etkinliği 3 Haziran günü gerçekleştirilecek. Fakat Musk'ın söz konusu tweet'te bahsettiği tek şey, otomobilin teslim tarihi değil.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN HIZLI SERİ ÜRETİM ARAÇ"

Model S Plaid'in teslim tarihini paylaşan Musk, aynı zamanda otomobilin şimdiye kadarki en hızlı seri üretim araç olduğunu da belirtti. Rakamlarla konuşan Musk, Model S Plaid'in 2 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıktığını ifade etti. 1020 beygir gücü bulunan ve maksimum 320 km/s hıza ulaşabilen Model S Plaid'in fiyatı ise 119 bin 990 dolardan başlıyor.

