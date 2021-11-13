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Simge Barankoğlu kimdir, tutuklandı mı? Simge Barankoğlu neden tutuklandı, aslen nereli?

13.11.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere İzmir'de suç şebekesine yapılan operasyonda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutulandı. Peki Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu neden tutuklandı, aslen nereli? İşte fenomen isimle ilgili merak edilenler...

Simge Barankoğlu kimdir, tutuklandı mı? Simge Barankoğlu neden tutuklandı, aslen nereli?

İzmir'de yapılan bir operasyonda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutulandı. Barankoğlu'nun kimliği ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Simge Barankoğlu kimdir?

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Simge Barankoğlu sosyal medya fenomeni olarak bilinmekte. Instagram hesabında 1 milyona yakın takipçisi bulunan ve operasyon sonrası tutuklanan Simge Barankoğlu ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

15 saniyelik videosu ile ünlenen isimlerden olan Barankoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur ve 1995 doğumludur. Aslen İzmir Ödemiş’lidir. Barankoğlu, geçtiğimiz senelerde 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı.

Simge Barankoğlu Instagram hesabını aktif şekilde kullanıyor. Fenomen Simge Barankoğlu'nun "sbarankoglu1" kullanıcı adıyla kullandığı Instagram hesabına bu link üzerinden erişilebiliyor: https://www.instagram.com/sbarankoglu1/?hl=tr

sosyal-medya-fenomeni-simge-barankoglu-14527780_8739_m

İzmir'de düzenlenen operasyonda Barankoğlu ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı 16'sı ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında sosyal medya fenomenleri de yer almakta.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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