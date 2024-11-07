Simpsonlar bu kez sağlam kayaya çarptı! Sosyal medya bu detayı dikkat çekiyor: "Simpsonlar 2024 ABD seçimlerini doğru tahmin edemedi"

Sosyal medyaya göre 30 yılı aşkın süredir devam eden Simpsonlar dizisi, geleceği tahmin etme konusundaki olağanüstü yeteneği bazı hayranlar için adeta bir 'Nostradamus' haline geldi. Çeşitli dönemlerde de Simpsonlar'ın geleceğe yönelik kehanetleri gündeme gelirken önceki yıllardan bölümlerdeki sahneler yakın gelecekle karşılaştırıldı. Sosyal medya kullanıcıları 2024 ABD başkanlık seçimleri için de bir Simpsons bölümünü gündeme getirdi.

KAMALA HARRİS'E OKLARA YÖNELMİŞTİ

Simpsonlar'ın 'Bart to the Future' bölümünde, Kamala Harris'e benzer klasik inci kolyesini takan yaşlı Lisa Simpson,Amerika'nın ilk 'heteroseksüel kadın başkanı' olmanın getirdiği zorluklarla mücadele ederken mor bir takım elbise giymişti. Bu kehanet sosyal medyada Kamala Harris'in ABD'nin yeni başkanı olacağı yönünde söylentilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık için Beyaz Saray'a döndüğü haberi duyulduğunda bir kullanıcı, "Bu, Simpsonlar'ın ilk kez yanıldığı an." notuyla paylaşım yaptı. O paylaşım kısa sürede viral olurken yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Simpsonlar'ın başarısız olduğuna inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanlış anladın. Tahminler Kamala'nın Trump'tan sonra iktidara geleceği yönünde. Kamala, görevi Biden'dan değil Trump'tan devraldı." yorumunu ekledi.