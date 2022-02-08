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Sinan Akçıl Hadise'nin nişanlısına 'eski dostum' dedi! Mehmet Dinçerler bakın ne yaptı

08.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün canlı yayında eski aşkı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler hakkında konuşmuştu. Hadise ile Mehmet Dinçerler'e övgüler yağdıran Sinan Akçıl, sosyal medyada beklemediği bir hamle ile karşılaştı.

Sinan Akçıl Hadise'nin nişanlısına 'eski dostum' dedi! Mehmet Dinçerler bakın ne yaptı

Hadise ile aşk yaşayan ve tanıştığı günün tarihini koluna dövme yaptıran Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söyledi. Dinçerler hakkında konuşan Akçıl, "Çok düzgün bir çocuk" ifadesini kullandı. Akçıl, Müge Dağıstanlı'nın "Bu saatten sonra arkadaşlık devam eder mi" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi; "Çok yakışan bir çift oldular. Bana ne demek düşer, 10 yıl geçmiş yani."

Hadise ile Mehmet Dinçerler'e mutluluk dileyen Sinan Akçıl'a, eski arkadaşım dediği genç iş insanından beklemediği bir hamle geldi. 2. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre; Mehmet Dinçerler, kapatmış olduğu Instagram hesabını açtıktan sonra Sinan Akçıl'ı takipten çıkarttı.

Bununla da yetinmeyen genç iş insanı, Hadise'nin eski sevgilisi olan Sinan Akçıl'ı engelledi.

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Sinan Akçıl
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