Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı nişanlandı! "Anlı şanlı bir isteme oldu"

2018 yılında Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen ve 8 aylık evliliğin ardından boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2020 yılında barışmıştı.

Yeniden evlilik kararı alan ünlü çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.



"ANLI ŞANLI BİR İSTEME OLDU"

Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istedi. Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl ,"Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz göreneksiziz. Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta. Bırakın o konuşsun. Yakında" notunu yazdı.

Burcu Kıratlı da nişan fotoğrafını "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (2.kez) attık Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir" notuyla paylaştı.



Ünlü çiftin nikah töreni ise 22 Şubat'ta gerçekleşecek.



