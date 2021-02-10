MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı nişanlandı! "Anlı şanlı bir isteme oldu"

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı nişanlandı! "Anlı şanlı bir isteme oldu"

10.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci defa nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sinan Akçıl, ünlü oyuncu Burcu Kıratlı'yı ailesinden istedi. Çift aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Kıratlı ise nişan fotoğrafını sosyal medya hesabından "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (2.kez) attık" notuyla paylaştı. Sinan Akçıl da nişanda çektiği videoyu "Anlı şanlı bir isteme oldu" notuyla Instagram'dan paylaştı.

2018 yılında Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen ve 8 aylık evliliğin ardından boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2020 yılında barışmıştı.

Yeniden evlilik kararı alan ünlü çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
burcu1

"ANLI ŞANLI BİR İSTEME OLDU"

Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istedi. Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl ,"Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz göreneksiziz. Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta. Bırakın o konuşsun. Yakında" notunu yazdı.

burcuic213

Burcu Kıratlı da nişan fotoğrafını "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (2.kez) attık Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir" notuyla paylaştı.
burcuic1
Ünlü çiftin nikah töreni ise 22 Şubat'ta gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?
Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın Memleket Hareketi'ne katıldı

Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın Memleket Hareketi'ne katıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Diğer Haberler

Belgeselin ardından Britney Spears’a destek

Belgeselin ardından Britney Spears’a destek

Marilyn Manson'a yeni taciz suçlaması: Eteğimin altını gizlice filme aldı

Yeni iddia! 'Eteğimin altını gizlice...'

Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?

Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?

Hadise'den ayna pozu! Eşofmanlı ve sıfır makyaj...

Hadise'den ayna pozu! Eşofmanlı ve sıfır makyaj...

‘Bayan Popo' Suzy Cortez'den direk dansı

‘Bayan Popo'dan direk dansı! Nefes kesti

Seda Sayan'ı kahreden haber! Durumu ağır

Seda Sayan'ı kahreden haber! Durumu ağır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.