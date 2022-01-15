MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl yaptığı yardımı paylaştı! "Küçük düşürüldüm" diye şikayetçi oldu

Sinan Akçıl yaptığı yardımı paylaştı! "Küçük düşürüldüm" diye şikayetçi oldu

15.01.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garson A.K., hayranı olduğu Sinan Akçıl’la fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden ceza aldı. Genç adam, Sinan Akçıl’a “Seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler” diye mesaj attı. Sinan Akçıl, garsonun çalıştığı oteli arayıp işe dönüşünü sağladı. Ancak A.K., mesajını takipçileriyle paylaşıp kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Akçıl’dan şikayetçi oldu.

Sinan Akçıl yaptığı yardımı paylaştı! "Küçük düşürüldüm" diye şikayetçi oldu

Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; etkinlik sonrası sosyal medyada fotoğrafı paylaşan A.K., otel yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

0x0-iyilikten-maraz-dogdu-yardim-yaptigi-genc-sinan-akcili-sikayet-etti-1642218617448

HAYRANINI YALNIZ BIRAKMADI

Bunun üzerine Akçıl'a "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye sosyal medyadan mesaj atan Akın, ertesi gün haberlere konu olduğunu gördü.

Çünkü ünlü sanatçı, genç adamın kendisine gönderdiği mesajı anlık paylaşımla 3 milyon takipçisine göndermişti. Akçıl, genci yalnız bırakmamış, otel yetkililerini arayarak genci işe geri aldırmıştı.

0x0-iyilikten-maraz-dogdu-yardim-yaptigi-genc-sinan-akcili-sikayet-etti-1642218619299

Fakat mesajında işten çıkarılmadığını belirten A.K., buna rağmen 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Paylaşımı şaşkına çevirdi! "Başka fotoğraf bulamadın mı?" Paylaşımı şaşkına çevirdi! "Başka fotoğraf bulamadın mı?"
Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.