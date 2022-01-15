Sinan Akçıl yaptığı yardımı paylaştı! "Küçük düşürüldüm" diye şikayetçi oldu

Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; etkinlik sonrası sosyal medyada fotoğrafı paylaşan A.K., otel yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

HAYRANINI YALNIZ BIRAKMADI

Bunun üzerine Akçıl'a "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye sosyal medyadan mesaj atan Akın, ertesi gün haberlere konu olduğunu gördü.

Çünkü ünlü sanatçı, genç adamın kendisine gönderdiği mesajı anlık paylaşımla 3 milyon takipçisine göndermişti. Akçıl, genci yalnız bırakmamış, otel yetkililerini arayarak genci işe geri aldırmıştı.

Fakat mesajında işten çıkarılmadığını belirten A.K., buna rağmen 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



