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Sinan Çetin'in panik anları! Genç kadınla yakalanınca...

18.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden çıkarken genç bir kadınla objektiflere takıldı. Basın mensuplarını görünce bir otele giren Çetin, 10 dakika durduktan sonra koşar adımlarla bir parka giderek yeniden genç kadınla buluştu.

Sinan Çetin'in panik anları! Genç kadınla yakalanınca...

69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden ünlü yönetmen Sinan Çetin yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

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OTELDEN ÇIKINCA YİNE GENÇ KADINLA BULUŞTU

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu.

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Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.
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Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.


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