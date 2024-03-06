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'Sinan Oğan' sorusu sonrası tansiyon yükseldi! Ümit Özdağ 'Muhasebecisi değilim' diyerek yanıtladı: Ne yaptığı beni ilgilendirmiyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.03.2024 07:46
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında 'Sinan Oğan' sorusuna yanıt verdi. Soruyu yönelten Rifat Serdaroğlu'na sert tepki gösteren Özdağ, "14 Mayıs'tan sonra Sinan Oğan'ın ne yapıp ne yapmadığı beni ilgilendirmiyor" dedi. "Sinan Oğan'a 120 bin TL kaynak aktarıldı" iddialarına da yanıt veren Özdağ, "Ben onun muhasebecisi değilim" diye konuştu.

'Sinan Oğan' sorusu sonrası tansiyon yükseldi! Ümit Özdağ 'Muhasebecisi değilim' diyerek yanıtladı: Ne yaptığı beni ilgilendirmiyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Eski Sağlık Bakanı ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan gelen soru ise bir anda tansiyonu yükseltti.

SİNAN OĞAN'IN ADAYLIĞI

Serdaroğlu "İstanbul ve Ankara'da kazanamaycak aday çıkartmakla AK Parti, MHP ve HÜDA Par'a çalışmış olmuyor mu? Sinan Oğan son 2 ayda 120 milyon TL'lik mal aldı. Paranın kaynağını Ümit bey biliyor mu? Ümit beyin Oğan'ı tek başına aday göstermesi, Oğan'ın Murat Kurum'u desteklemesi Ümit beyi Oğan'la aynı çizgiye getirmek değil midir? Plana sadakat nedir?" sorusunu yöneltti.

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Özdağ ise Serdaroğlu'yla ilgili çok sert ifadeler kullanarak sorulan soruyu yanıtladı.

ÖZDAĞ'DAN SERDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Özdağ "Serdaroğlu bu soruları sordu diye cevap vermem ama yine de kamuoyu için yanıtlayım. Kendi partisini kuramamış, örgütleyememiş, genel başkanı olamamış ve partisini siyasete dahil edemeyen bir kişi Zafer Partisi'nin vermiş olduğu mücadele konusunda konuşma ehliyetine sahip değildir. Yaşına hürmeten böyle konuşuyorum." dedi.

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Sinan Oğan konusunda gelen eleştiriye yanıt veren Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

"Biz A'yı veya B'yi, seçtirecek bir parti değiliz. Biz Atatürk Cumhuriyetini savunan ve Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direnen tek partiyiz.

"SİNAN OĞAN'IN NE YAPIP NE YAPMADIĞI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Sinan Oğan'ı ben tek başıma belirlemedim. Adalet Partisi'yle ortak olarak belirledik. Bu sayede de seçimler ikinci tura kaldı. Bu sayede HDP belirleyici parti olmaktan çıktı, Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük tekrar belirleyici güç oldu ve konuşulmaya başlandı.

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Ondan sonra Sinan Oğan'ın ne yapıp ne yapmadığı beni ilgilendirmiyor."

"BEN SİNAN OĞAN'IN MUHASEBECİSİ DEĞİLİM"

"Sinan Oğan'a 120 bin TL kaynak aktarıldı" iddialarına da yanıt veren Özdağ "Ben Sinan Oğan'ın muhasebecisi değilim. Bunu Sinan Oğan'a sorsun beyefendi. Sinan Oğan'da cevabını versin biz de öğrenelim" diye konuştu.

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