Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Okan Bayülgen gibi isimlerin paylaştığı Sınav filminin Gamze'si Rüya Önal şimdilerde bambaşka biri oldu. Uzun saçlarıyla alışılmışın dışında bir görüntü veren oyuncu, aynı zamanda çiçeği burnunda bir anne. İşte Rüya Önal'ın son hali:

RÜYA ÖNAL KİMDİR?

Rüya Önal, 30 Haziran 1985 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Önal, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu ve Akademi Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Rüya Önal, kamera karşısına Çocuğun Var Derdin Var dizisi ile geçti. Birçok farklı projede yer alan Önal'ın geniş kitlelerce tanınması, 2006 yılında izleyiciyle buluşan Sınav filmiyle gerçekleşti. Rüya Önal, oyunculuk dışında, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı.

''ALKIŞLANASI BİR İŞ YAPMAK İSTEDİM''

Çocukluğundan beri sanata merakı olduğunu söyleyen Önal, oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle dile getirmişti: Çocukluğumdan itibaren bir sahne merakım vardı. Ama bu sadece oyunculuk değildi. İlk olarak şarkı söylemekle başladım mesela. Klasik, fırçadan mikrofon yapmalar ve ev ahalisini esir almalar. Sonrasında kulağımın olup ses rengimin olmadığına karar vermemle oyunculuğa adım atmam gerçekleşti . Yani bir şekilde izlenilesi ve alkışlanası bir iş yapmak istedim galiba.

RÜYA ÖNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

İstanbul Şahidimdir

Gizli Dünyalar

Çocuğun Var Derdin Var

Zeytin Dalı

Ada: Zombilerin Düğünü

Siccin 5

SINAV FİLMİ KONUSU NEDİR?

ÖSS için hazırlanan öğrencilerden olan Uluç, Mert, Gamze, Kaan ve Sinan isimli beş genç, başarısız olma kaygısıyla bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bunun için işi riske atmak istemeyen gençler, sınav sorularını çalmaya karar verirler. Fakat gençler, ÖSS gibi büyük bir sınavda, soruları çalmayı başarabilecekler mi?



