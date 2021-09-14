MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

14.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılında ekranlara gelen ve kadrosunda birçok yetenekli genç ismi barındıran Sınav filminde Gamze karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüya Önal, son haliyle şaşırttı. Kısa saçlarıyla akıllara kazınan Önal, yeni tarzıyla bambaşka biri olurken, kızıyla verdiği pozlar da dikkat çekti.

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Okan Bayülgen gibi isimlerin paylaştığı Sınav filminin Gamze'si Rüya Önal şimdilerde bambaşka biri oldu. Uzun saçlarıyla alışılmışın dışında bir görüntü veren oyuncu, aynı zamanda çiçeği burnunda bir anne. İşte Rüya Önal'ın son hali:

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

RÜYA ÖNAL KİMDİR?

Rüya Önal, 30 Haziran 1985 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Önal, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu ve Akademi Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Rüya Önal, kamera karşısına Çocuğun Var Derdin Var dizisi ile geçti. Birçok farklı projede yer alan Önal'ın geniş kitlelerce tanınması, 2006 yılında izleyiciyle buluşan Sınav filmiyle gerçekleşti. Rüya Önal, oyunculuk dışında, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı.

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

''ALKIŞLANASI BİR İŞ YAPMAK İSTEDİM''

Çocukluğundan beri sanata merakı olduğunu söyleyen Önal, oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle dile getirmişti: Çocukluğumdan itibaren bir sahne merakım vardı. Ama bu sadece oyunculuk değildi. İlk olarak şarkı söylemekle başladım mesela. Klasik, fırçadan mikrofon yapmalar ve ev ahalisini esir almalar. Sonrasında kulağımın olup ses rengimin olmadığına karar vermemle oyunculuğa adım atmam gerçekleşti . Yani bir şekilde izlenilesi ve alkışlanası bir iş yapmak istedim galiba.

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

RÜYA ÖNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

İstanbul Şahidimdir
Gizli Dünyalar
Çocuğun Var Derdin Var
Zeytin Dalı
Ada: Zombilerin Düğünü
Siccin 5

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu

SINAV FİLMİ KONUSU NEDİR?

ÖSS için hazırlanan öğrencilerden olan Uluç, Mert, Gamze, Kaan ve Sinan isimli beş genç, başarısız olma kaygısıyla bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bunun için işi riske atmak istemeyen gençler, sınav sorularını çalmaya karar verirler. Fakat gençler, ÖSS gibi büyük bir sınavda, soruları çalmayı başarabilecekler mi?

Sınav Filmi'nin Gamze'sini şimdi gören tanıyamıyor! Anne oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğullarımın işlerine son verdim"Oğullarımın işlerine son verdim"
PARTNERBu paylaşıma beğeni yağdı!Bu paylaşıma beğeni yağdı!
Saatlerce makyaj yaptırıp galaya böyle geldiSaatlerce makyaj yaptırıp galaya böyle geldi
Anahtar Kelimeler:
sınav İsmail Hacıoğlu Yağmur Atacan Sınav filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.