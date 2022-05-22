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Sinek ve böcekle beslenen bitkiler yok satıyor!

22.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı çiçekçinin yurt dışından getirdiği sinek ve böcek yiyen bitkiler büyük ilgi görüyor. Sinekkapan ve böcekkapan bitkisinin fiyatı boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişiyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor. İçine girenleri kapanarak yiyor.

Sinek ve böcekle beslenen bitkiler yok satıyor!

Bursalı çiçekçi Murat Karakoç, Dionaea muscipula familyasından olan ve sulak alanlarda yetişen, örümcekgiller ile beslenen sinekkapan ve böcekkapan bitkisini Hollanda’dan ithal ediyor. İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor.

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Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor. Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor. Et yiyen bitkilerin fiyatları ise boyutuna göre 25 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Uzun yıllardır çiçek yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Murat Karakoç, "Böcek yiyen çiçekleri bataklık bitkisidir. Bu bitkinin iyi bakımda gelişimi hızlı oluyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor. İçine girenleri kapanarak yiyor" dedi.

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Sinek ve böcek yiyen bitkilerin talep gördüğünü belirten Ömer Can Karakoç ise, "Bu bitki bir tür aromatik sıvı salgılıyor. Sinek ve böcekler bu sıvıya geliyor. Böceği kapanarak yakalıyor ve yiyor. Bu bitkinin fiyatı 25 ila 300 lira arasında boyutuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.

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İHA

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