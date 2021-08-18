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  4. Sinekliğe yaslanan 3 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Sinekliğe yaslanan 3 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

18.08.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'ye yaz tatili için Avusturya'dan gelen Davut-Esra Güneş çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yusuf Buğra Güneş, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslanması sonucu düşerek öldüğü öğrenildi.

Sinekliğe yaslanan 3 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesindeki 14 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Davut-Esra Güneş çifti yaz tatili için oğulları Yusuf Buğra Güneş'le birlikte 1 hafta önce Kayseri'de yaşayan Esra Güneş'in annesi Nazife isimli kadının evine geldi. Oturma odasında oyun oynayan Yusuf Buğra Güneş iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı. Küçük çocuğun yaslanmasıyla sineklik birden açıldı. Dengesini kaybeden Yusuf Buğra, 14'üncü kattan boşluğa düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf Buğra'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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Kayseri
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