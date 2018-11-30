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Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 04:30 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kadın sinemanın bekleme salonunda karşısında oturan kişinin tacizine uğradı. Kadın, sosyal medyada tacizciyi teşhir etti. Şikayet üzerine gelen polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçla karakola götürmek istedi.

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Gazeteci Melis Alphan’ın sosyal medyada paylaştığı iddiaya göre sinemada bekleme salonunda bir adam, karşısında oturan kadını taciz etti. İddiaya göre, genç kadın tacizciyi şikayet etmesinin ardından, sinema çalışanları polise haber vermek yerine tacizciyi dışarı çıkardı. Çağrılan polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçta karakola götürmek istedi.

Gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sinemanın bekleme salonunda adam genç kadının karşısına oturuyor pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Sinema çalışanları polise haber vermek yerine adamı dışarı çıkarmaya, polis ise taciz edilen kadın ile adamı aynı araçta karakola götürmeye kalkıyor. Bir Türkiye özeti" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

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Anahtar Kelimeler:
izmir sinema taciz sosyal medya ifşa

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