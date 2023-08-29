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    4. Sinirler bir anda gerildi! Bacağına doğru tuvaletini yapan adamı bar taburesiyle döverek öldürdü

    Sinirler bir anda gerildi! Bacağına doğru tuvaletini yapan adamı bar taburesiyle döverek öldürdü

    29.08.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Endonezya'nın Bali kentinde bir alkollü mekan sahibi olan Gede Wijaya ile alkolü fazla kaçıran müşteri arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Avustralyalı turist Troy Scott Johnston’un tartışma anında bacağına idrarını yaptığını fark eden Wijaya sinirlerine hakim olamadı ve turistin kafasına bar taburesiyle vurdu.

    Endonezya'nın Bali kentinde alkollü bir mekan sahibi olan Gede Wijaya ile müşterisi Avustralyalı turist Troy Scott Johnston arasında yaşanan tartışma bir anda kontrolsüz bir hal aldı. Alkolün etkisiyle bir anda barda ayağa kalkıp bağırmaya başlayan Scoot uzun bir süre sakinleşmedi. Diğer müşterilerin rahatsız olduğunu söylemek için turistin yanına giden Wijaya tartışmanın şiddetlenmesiyle kendisine engel olamadı.

    BACAĞINA TUVALETİNİ YAPTIĞINI GÖRDÜ

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    Turistin bacağına idrarını yapmaya başladığını gören Wijaya durmasını söylemesine rağmen adamın eylemine devam etmesi üzerine bir bar taburesini alarak sert bir şekilde vurdu.

    Başına aldığı darbeyle yere yığılan Johnston olay yerinde hayatını kaybetti. Davayı gören yargıçlar, Wijaya'nın Johnston'ın kendisine saldırmaya başlamasının ardından meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini kabul etti. Wijaya, ölümle sonuçlanan kötü muameleden suçlu bulundu ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    Endonezya kavga ölüm

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