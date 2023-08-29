Sinirler bir anda gerildi! Bacağına doğru tuvaletini yapan adamı bar taburesiyle döverek öldürdü

Endonezya'nın Bali kentinde alkollü bir mekan sahibi olan Gede Wijaya ile müşterisi Avustralyalı turist Troy Scott Johnston arasında yaşanan tartışma bir anda kontrolsüz bir hal aldı. Alkolün etkisiyle bir anda barda ayağa kalkıp bağırmaya başlayan Scoot uzun bir süre sakinleşmedi. Diğer müşterilerin rahatsız olduğunu söylemek için turistin yanına giden Wijaya tartışmanın şiddetlenmesiyle kendisine engel olamadı.

BACAĞINA TUVALETİNİ YAPTIĞINI GÖRDÜ

Turistin bacağına idrarını yapmaya başladığını gören Wijaya durmasını söylemesine rağmen adamın eylemine devam etmesi üzerine bir bar taburesini alarak sert bir şekilde vurdu.

Başına aldığı darbeyle yere yığılan Johnston olay yerinde hayatını kaybetti. Davayı gören yargıçlar, Wijaya'nın Johnston'ın kendisine saldırmaya başlamasının ardından meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini kabul etti. Wijaya, ölümle sonuçlanan kötü muameleden suçlu bulundu ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.