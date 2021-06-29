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  4. Sinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek üçüncü doz çağrısında bulundu

Sinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek üçüncü doz çağrısında bulundu

29.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harvard Üniversitesi Profesörü Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Sinovac aşısının yeni çıkan varyantlara karşı daha büyük zaafiyet gösterdiğini belirterek, "acil" olarak üçüncü doz aşı çağrısında bulundu.

Sinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek üçüncü doz çağrısında bulundu

Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Sinovac aşısı, Delta varyantı ve üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi.

SİNOVAC OLANLAR İÇİN 3. DOZ ÇAĞRISI

Sinovac aşısının yeni çıkan varyantlara karşı daha büyük zaafiyet gösterdiğini belirten Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e yaptığı açıklamada Sinovac olanların acilen üçüncü doz olarak mRNA aşılarından birini olması gerektiğini söyledi.

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MASKELERE NE ZAMAN VEDA EDERİZ?

Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasının kritik eşik olacağını belirten Hotamışlıgil, sonbaharın ilk aylarına kadar maske takmaya devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil
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