Sinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek üçüncü doz çağrısında bulundu

Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Sinovac aşısı, Delta varyantı ve üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi.

SİNOVAC OLANLAR İÇİN 3. DOZ ÇAĞRISI

Sinovac aşısının yeni çıkan varyantlara karşı daha büyük zaafiyet gösterdiğini belirten Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e yaptığı açıklamada Sinovac olanların acilen üçüncü doz olarak mRNA aşılarından birini olması gerektiğini söyledi.

MASKELERE NE ZAMAN VEDA EDERİZ?

Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasının kritik eşik olacağını belirten Hotamışlıgil, sonbaharın ilk aylarına kadar maske takmaya devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

