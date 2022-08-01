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Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimde NATO'dan dikkat çeken paylaşım! İzleniyor

01.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilimin ardından bölgeye ilişkin yeni haberler geliyor. Son olarak NATO tarafından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova-Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti. Paylaşımdaki fotoğrafta helikopterden araziye bakan bir askerin de olduğu görüldü.

Sırbistan-Kosova sınırındaki gerginlik tüm dünyada gündem oldu. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, tarafları görüşmek üzere Brüksel'e davet ettiklerini bildirmesinin ardından yaşanan son gelişmede ise NATO'dan bir paylaşım geldi.

NATO'DAN KOSOVA PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada ise “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor” denildi.

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AB'DEN AÇIKLAMA

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kosova'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB ve üye ülkeler olarak özellikle Kosova'nın kuzeyindeki olayları ve gelişmeleri çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz" diyen Stano, herkesin sakin olması gerektiğine dikkati çekti.

Stano, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atan, bütün vatandaşların hareket özgürlüğünü engelleyen koordine olmamış ve tek taraflı her türlü eylemin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Stano, gerilimi azaltmak için Kosova ve Sırbistan ile yakın temas halinde olduklarını, aynı zamanda NATO ve ABD gibi uluslararası ortaklarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de taraflarla görüştüğüne işaret ederek, Kosova'nın, AB temsilcisi Borrell ve ABD'nin çağrısıyla son karışıklığı başlatan önlemleri ertelemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Sırbistan ve Kosova arasındaki bütün sorunların AB arabuluculuğundaki diyalogla ele alınması gerektiğini belirten Stano, "AB, her iki tarafı da çözüm bulmak ve bu tür gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasını önleme yollarını görüşmek üzere Brüksel'de buluşmaya davet etti." dedi.

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SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor. (AA/DHA)

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